Sevimli şaşı kedi Sur mahallesinin maskotu oldu! Bakan bir daha bakıyor

Sur ilçesindeki bir sokak kedisi, diğer kedilerden farklı bir özellikle öne çıkıyor. Doğuştan şaşı gözlere sahip olan bu sevimli kedi, ilk bakışta sıradan görünse de mahallelinin sevgilisi haline geldi.

Doğduğu günden beri mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği şaşı kedi, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

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Her gün öğle saatlerinde bir döner dükkanının önüne gelen kedi, yemeğini yedikten sonra sokaklarda dolaşıyor.

Mahalleli, “İlk kez böyle bir kedi gördük. Çok sevimli, kendini sevdiriyor. Fırsat buldukça onu besleyip ilgileniyoruz.” diyor.

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