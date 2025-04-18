Sevimli şaşı kedi Sur mahallesinin maskotu oldu! Bakan bir daha bakıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevimli şaşı kedi Sur mahallesinin maskotu oldu! Bakan bir daha bakıyor

Diyarbakır Sur’da şaşı gözleriyle dikkat çeken sevimli kedi, mahallenin maskotu oldu. Her gün döner dükkanında yemek yiyen kedi, mahallelinin sevgilisi haline geldi.

Sur ilçesindeki bir sokak kedisi, diğer kedilerden farklı bir özellikle öne çıkıyor. Doğuştan şaşı gözlere sahip olan bu sevimli kedi, ilk bakışta sıradan görünse de mahallelinin sevgilisi haline geldi.

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Doğduğu günden beri mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği şaşı kedi, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

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Her gün öğle saatlerinde bir döner dükkanının önüne gelen kedi, yemeğini yedikten sonra sokaklarda dolaşıyor.

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Mahalleli, “İlk kez böyle bir kedi gördük. Çok sevimli, kendini sevdiriyor. Fırsat buldukça onu besleyip ilgileniyoruz.” diyor.

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