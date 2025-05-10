Sevimsiz 5 burç! Herkes onların somurtkanlıklarından rahatsız oluyor

Kimi burçlar neşeleri ve pozitif enerjileriyle çevrelerine ışı saçarken, bazıları ise doğuştan gelen bir somurtkanlıkla dikkat çekiyor. İşte herkesin kaçınmak istediği, o meşhur 5 sevimsiz burç!

1. Oğlak: İşkolik ve ciddi yapılarıyla tanınan Oğlaklar, genellikle hayata karşı mesafeli bir duruş sergilerler. Espri anlayışları kıttır ve her şeyi ciddiye alma eğilimleri, çevrelerindeki insanları bunaltabilir.

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2. Başak: Mükemmeliyetçi ve eleştirel Başaklar, her zaman kusur bulacak bir şeyler ararlar. Sürekli düzeltme yapma istekleri ve memnuniyetsizlikleri, yanlarındaki insanları yorabilir.

3. Akrep: Gizemli ve kuşkucu Akrepler, insanlara kolay kolay güvenmezler. İçlerine kapanık yapıları ve her şeyden şüphelenme eğilimleri, onlarla yakınlaşmayı zorlaştırır.

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4. Yengeç: Duygusal ve alıngan Yengeçler, en ufak bir eleştiride bile hemen küsebilirler. Sürekli ilgi ve şefkat bekleme halleri, çevrelerindeki insanları sıkabilir.

5. Balık: Hayalperest ve kararsız Balıklar, gerçek dünyadan kopuk yaşama eğilimindedirler. Sürekli melankolik bir ruh halinde olmaları ve sorumluluktan kaçmaları, çevrelerindeki insanları çileden çıkarabilir.