Şevket Çoruh kimdir, yeni projesi ne? Arka Sokaklar Şevket Çoruh Netflix dizisinde

Şevket Çoruh, yıllarca rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle adını hafızalara kazımıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şevket Çoruh yeni projesini de duyurdu. Şevket Çoruh kimdir, yeni projesi ne? Arka Sokaklar Şevket Çoruh Netflix dizisi…

Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini duyurdu.

Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaşan Şevket Çoruh, "Burdayım" notunu düştü.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 yılında İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür.

Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

Oynadığı Bazı Sinema Filmleri

-2008 Usta

-2004 Eğreti Gelin (Hasan)

-2004 Anlat İstanbul (Recep)

-2003 İnşaat (Sudi)

Oynadığı Bazı Dizi Filmler

-Arka Sokaklar Mesut 2006

-Gönül Kudret 2006

-Savcının Karısı Ünal 2005

-Canın Sağolsun Tayfun 2005

-Sultan Makamı Sultan 2003

-Azad Zübeyir 2002

-Yılan Hikayesi Yaşar 1999

-Affet Bizi Hocam Bekir 1998

-Köşe Kapmaca 1996

-Sevda Kondu Rıza 1996

-Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri

-Kayıp Aşklar Kemal 2004

-Bir Aşk Hikayesi Musa 2004

-Gülizar Pirasan 2004

Ödülleri

11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

23. İstanbul Film Festivali, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2003 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat