Şevket Çoruh'tan Cem Küçük'e iki kelimelik olay yanıtı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkinsanatçıları hedef alan paylaşımına iki kelime ile sosyal medyadan yanıt verdi.

Şevket Çoruh, "sanatçı takımı(!)" diyerek, "Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı" diyerek hedef gösterdiği paylaşımına iki kelime ile olay bir yanıt verdi.

Şevket Çoruh Cem Küçük'e "Nereden istersiniz?" diye sordu.



İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 4. gününde de vatandaşlar protestolarına devam ederken sanatçılardan da büyük destek geldi.

Bir grup sanatçı Şaraçoğlu'na gelirken ünlü isimler İmamoğlu'na destek mesajları paylaştı. Bu süreçte Cem Küçük X'ten yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı. Sayın sanatçı (!) takımı, Ekrem İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi" ifadelerini kullandı.

Çoruh'tan ise Küçük'e yanıt gecikmedi. Çoruh, Küçük'e, "Nereden istersiniz?" yanıtını verdi. Çoruh'un yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 yıllık diploması iptal edildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “yolsuzluk” ve “kent uzlaşısı” suçlarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte "suç örgütü kurmak" kapsamında “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verildi.