1980'li yılların en gözde kadın yıldızlarından biriydi... Kısacık zamanda hem bir dergiye verdiği pozlarla hem de rol aldığı yapımlarla zirveye çıktı.

Sonra bir anda ortadan kayboldu... Herkes ona ne olduğunu merak ediyordu. Belki de yaşı ilerlediği için sinemadan elini eteğini çektiğini ve zaten 80'lerin başında eniştesiyle birlikte açtığı çanta mağazasına ağırlık verdiği düşünüldü.

Oysa gerçek bambaşkaydı... Bir zamanların güzel ve ünlü yıldızı Alzheimer'ın pençesine düşmüş ve bakımevine kaldırılmıştı. Hem de daha 60'lı yaşlarının başında.

ŞANSLI BAŞLANGIÇ

Aslında gayet şanslı bir şekilde dünyaya gelen, daha küçücük yaşında annesinin yönlendirmesiyle baleye başlayan ardından da mankenlik derken sinemaya geçen bir dönemin güzel yıldızı...

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Parman, henüz 6 yaşında annesinin desteğiyle baleye başladı.

İlk gençliğinde mankenlik yaptı... 1981 yılında o dönemin gözde yarışmalarından biri olan, sinema ve moda dünyasına nice isim kazandıran Vizon dergisinin yarışmasına katıldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE EKRANI PAYLAŞTI

O sayede dikkat çekip sinemaya adım attı. 1986'ya gelindiğinde yine dönemin ünlü dergilerinden birine çok konuşulan pozlar verdi.

Sevtap Parman, fiziksel yapısı nedeniyle "Bayan Kalça" olarak anıldı en parlak döneminde. O görüntüsünün, bugünün ünlülerinin pek rağbet ettiği Brezilya kalçasına benzetildiğini de not düşelim.

Sevtap Parman, ilk sinema deneyimini usta yönetmen Halit Refiğ'in Paramparça filmiyle yaptı. Bu filmde Tarık Akan ile birlikte kamera karşısına geçti.

İrfan Tözüm'ün yönettiği Çağdaş Bir Köle, Zülfü Livanelli imzalı Sis gibi yapımlarda rol aldı.

Kariyerinin zirvesinde yaşadığı o dönemde Yaprak Dökümü ve Issızlığın Ortası gibi dizilerde oynadı.

Parman'ın hafızalarda kalan filmlerinden biri de İrfan Tözüm'ün yönettiği Mum Kokulu Kadınlar oldu.