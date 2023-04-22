Ramazan içerisinde tutamadıkları oruçları kaza etmek isteyen Müslümanlar, şevval orucu ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Bu ayda oruç tutan mümin bir kimsenin hem sünnet davranışı yerini getirdiğini hem de her iki ayda da oruç tuttuğu takdirde seneyi oruçla kapatmış kadar sevap verildiğini müjdeleyen hadis-i şerifte Efendimiz (SAV), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 204) buyurmuştur.

İster peş peşe ister ara vererek tutulabilen şevval ayı orucu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta; Ramazandan kalan kaza oruçlarla mukayese edilemeyeceğidir. Yani Ramazanın kaza oruçlarının ayrıca tutulması gerekir. Orucu tutarken hem nafile sevabı hem de kaza sevabı alınamayacağından dolayı bunlardan birine karar verilmeli ve o oruç sadece ona yönelik tutulmalıdır. Ramazan Bayramında tutulması haram görülen şevval ayı orucunun 1 senelik oruç sevabına denk olduğu alimlere göre şöyle açıklanmıştır:

1 hasenata karşılık 10 sevap verileceği hadisinde, Mü'min kişi 30 günlük Ramazan orucuna ek olarak şevval ayından 6 gün oruç tuttuğunda da; bu 6 rakamı, 10 sevap ile çarpıldığında 360 gün elde edilir. Dolayısıyla kamer ay hesabıyla tüm sene oruçla geçirilmiş gibi olur.

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

'Allah'ım niyet ettim senin rızan için Şevval ayı orucunu tutmaya' diyerek niyet edilebilir. Ramazanda çeşitli mazeretlerden dolayı orucunu kazaya bırakmış kişi, Şevval ayında kaza orucunu tutacaksa; Allah'ım niyet ettim senin rızan için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya denebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, kaza orucu ayrı şevval orucu ayrıdır. Bir tutulamaz...