Kaynak: Sabah
Şevval Şahin resmi araçla eğlence turunda! Araçtaki yazı dikkat çekti

Özel hayatıyla gündeme gelen manken Şevval Şahin, resmi araçla Bebek’te turlarken görüldü. Şahin'in aracında 'Resmi hizmete mahsustur' notu dikkat çekti.

Korumalı ve şoförlü araçla mekandan ayrılan Şevval Şahin'in aracındaki yazı dikkat çekti.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sabah'ta yer alan habere, ünlü model Bebek'te görüntülendi.

ÖZEL KORUMALI VE ŞOFÖRLÜ ARAÇLA AYRILDI

Kız arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan manken, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrıldı.

Koşar adım arabaya binerek soruları yanıtsız bırakan Şahin'in, bindiği araçta yer alan 'Resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada bu anlara tepkiler de gecikmedi. Görenler resmi hizmete mahsus aracın bir model için kullanılmasını eleştirdi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şahin Türk model ve sosyal medya fenomeni. Aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızı.

