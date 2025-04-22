Şevval Sam'ın zor anı! Volkan Konak'ın öldüğü sahnede konser verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Şevval Sam'ın zor anı! Volkan Konak'ın öldüğü sahnede konser verdi

Değerli sanatçı Volkan Konak'ın öldüğü sahnede konser veren Şevval Sam, "Meslek hayatımın en zor gecesiydi" dedi.

30 Mart gecesi KKTC'de sahnede fenalaşan ve birkaç saat sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklanan Volkan Konak tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Volkan Konak'ın can verdiği sahnede konser veren Şevval Sam duygu dolu anlar yaşadı. Şevval Sam yaptığı programda sık sık Volkan Konak'a olan saygısını dile getirdi. Şevval Sam sahnede hüznünü gizlemedi.

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Şevval Sam, "Bugün benim için çok zor bir gün. Canım arkadaşım Volkan'ın veda ettiği bu sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama bu akşam şarkılarımızı onun anısına, onun için söyleyeceğiz," dedi.

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