Seyahatlerdeki ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı

Tropikal ve subtropikal bölgelere seyahat edenler için sıtma, ölümcül bir tehdit olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, küresel sıtma vakaları 252 milyondan 263 milyona yükseldi. Özellikle Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika gibi tropikal bölgelerde görülen bu hastalık, yüksek ateş, titreme ve grip benzeri semptomlarla başlayarak, tedavi edilmediğinde çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabiliyor.

Uzmanlar, seyahat edenlerin korunma önlemlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgularken, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

SITMA: KÜÇÜK BİR ISIRIĞIN BÜYÜK BEDELİ

Sıtma, Plasmodium parazitlerinin dişi Anopheles sivrisinekleri aracılığıyla insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalık. En yaygın ve ölümcül türü olan Plasmodium falciparum, WHO Afrika Bölgesi’nde vakaların %99,7’sini oluşturuyor. Hastalığın ilk belirtileri genellikle sivrisinek ısırığından 10-15 gün sonra ortaya çıkıyor: yüksek ateş, baş ağrısı, titreme ve halsizlik. Ancak bu semptomlar grip gibi yaygın hastalıklarla karıştırılabildiği için teşhis sıklıkla gecikiyor.

Londra Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof. Dr. David Lalloo, “Seyahat edenler genellikle sıtma semptomlarını hafife alıyor. Ancak P. falciparum enfeksiyonu, saatler içinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Lalloo’nun The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan makalesi, sıtmanın özellikle bağışıklığı olmayan gezginlerde hızlı bir şekilde ölümcül hale gelebileceğini ortaya koydu.

ARTAN VAKALAR VE TROPİKAL BÖLGELERDEKİ RİSK

WHO’nun raporuna göre, sıtma kaynaklı ölümlerin %95’i Afrika Bölgesi’nde gerçekleşti ve bu ölümlerin %76’sı 5 yaş altı çocuklarda görüldü. Ancak seyahat eden yetişkinler de risk altında.

ABD’de bildirilen 2.000’den fazla sıtma vakasının neredeyse tamamı, sıtma endemic bölgelerden dönen gezginlerden kaynaklandı.

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her yıl 200-300 imported sıtma vakası rapor ediliyor, çoğunlukla Afrika ve Güney Asya’dan dönen yolculardan.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal, “Türkiye’de yerli sıtma vakası 2010’dan beri görülmüyor, ancak seyahatle gelen vakalar artıyor. Özellikle Afrika’ya veya Hindistan’a gidenler, dönüşte ateş şikayetiyle doktora başvurmalı” uyarısında bulundu.

CİDDİ KOMPLİKASYONLAR: ORGAN YETMEZLİĞİ VE ÖLÜM

Sıtma, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. P. falciparum enfeksiyonları, böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı, akciğer ödemi, beyin ödemi (serebral sıtma) ve ciddi anemi gibi komplikasyonlara neden olabiliyor. Journal of Tropical Medicine’de yayımlanan bir çalışma, sıtma kaynaklı karaciğer hasarının (malarial hepatopathy) özellikle Güneydoğu Asya ve Hindistan’da artış gösterdiğini ve bu durumun ölüm riskini artırdığını belirtti.

Oxford Üniversitesi’nden sıtma uzmanı Prof. Dr. Nicholas White, “Sıtma, organ fonksiyonlarını hızla bozabilir. Erken müdahale olmazsa, hastalar 24-48 saat içinde kaybedilebilir” dedi.

White’ın New England Journal of Medicine’de yayımlanan çalışması, sıtmanın neden olduğu metabolik asidoz ve hipogliseminin ölümcül sonuçlara yol açan ana faktörler olduğunu gösterdi.

KORUNMA VE TEDAVİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Sıtma, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Uzmanlar, tropikal bölgelere seyahat edenlere şu önlemleri önerdi:

Sivrisinek ısırıklarından korunma: DEET içeren böcek kovucular kullanmak, uzun kollu giysiler giymek ve cibinlik altında uyumak.

Kemoprofilaksi: Seyahatten önce sıtma riski olan bölgelere uygun antimalaryal ilaçlar almak.

Hızlı teşhis: Seyahat sonrası ateş, titreme veya halsizlik gibi belirtiler ortaya çıktığında, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak.

Tedavide, artemisinin bazlı kombinasyon tedavileri (ACT) altın standart olarak kabul ediliyor. Ancak, Güneydoğu Asya’da artemisinin direnci endişe oluşturuyor. WHO, iki sıtma aşısını onayladı, ancak bu aşılar şu an için yalnızca endemic bölgelerdeki çocuklara önerildi.

BİLİNÇLENME VE ERKEN MÜDAHALE ŞART

Sıtma, tropikal bölgelerde hâlâ milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor ve seyahat edenler için ciddi bir risk oluşturdu. Uzmanlar, özellikle Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika’ya gidecek olanların sıtma riskini ciddiye alması gerektiğini vurguladı. Erken teşhis ve uygun tedaviyle sıtma tamamen iyileşebilir, ancak gecikme ölümcül sonuçlara yol açabilir.