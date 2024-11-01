Seyahatte sağlığı koruma yolları! Tehlikeli hastalıklara dikkat! Uzmanlar uyardı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte seyahatler artarken, sağlığınızı korumak da bir o kadar önem kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, özellikle yurtdışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek tehlikeli hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu. Seyahat öncesi ve sırasında alınacak önlemler, sağlığınızı korumak için kritik bir rol oynadı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, seyahat sağlığının yolculukla ilişkili tüm sağlık ve hastalık durumlarını kapsadığını belirtti.

Uzmanı, "Seyahat ishali, sarı humma, sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, yükseklik hastalığı, travma, derin ven trombozu, güneş yanıkları ve jet-lag gibi sorunlar da seyahat sağlığının kapsamına girer" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl iş veya turistik amaçla seyahat eden yaklaşık 1 milyardan fazla insanın %65'i hastalanıyor. Bu kişilerin %15'i ciddi sağlık sorunları yaşarken, %4'ü hastaneye yatmak zorunda kalıyor. Seyahat sırasında karşılaşılan en yaygın sağlık sorunlarından biri olan seyahat ishali, özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde sıkça görüldü.

Sivrisinek Koruma: Sivrisinek ısırıklarını önlemek için uzun kıyafetler giymek ve böcek spreyi kullanmak önemli olmasıyla dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Yılmaz, "Sivrisineklerden korunmak, sıtma ve dengue gibi hastalıkların önlenmesinde kritik bir adımdır" dedi.

KORUYUCU AŞILAR VE İLAÇLAR

Dr. Uzun, bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bölgelere seyahat ederken gerekli tıbbi önlemleri almanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Dr. Uzun, "Sarı humma, Dang ateşi, Zika virüsü ve sıtma gibi enfeksiyonların endemik olduğu bölgelere seyahat ederken koruyucu aşılar ve ilaçlar konusunda bilgi almak sağlığımızı korumak adına kritik bir adımdır" dedi.

SEYAHAT ÖNCESİ VE SIRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Doktor Kontrolü: Seyahate çıkmadan önce doktor kontrolünden geçmek, özellikle kronik hastalığı olanlar için önemli.

Aşılar ve İlaçlar: Gidilecek bölgedeki endemik hastalıklara karşı gerekli aşıları yaptırmak ve koruyucu ilaçları almak gerekli.

Hijyen Kuralları: Ellerin sık sık yıkanması, güvenilir su tüketimi ve iyi pişmiş yiyeceklerin tercih edilmesi hastalık riskini azaltır.

Sağlık Kiti: Seyahat sırasında kullanılabilecek temel ilaçlar ve ilk yardım malzemelerini içeren bir sağlık kiti hazırlamak faydalı.

SEYAHAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seyahatten döndükten sonra, özellikle bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bölgelerden gelenlerin, herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önemli olduğu bildirildi.

Dr. Uzun, "Seyahatten döndükten sonra hangi durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak, olası sağlık sorunlarının erken teşhis ve tedavisinde büyük rol oynar" dedi.