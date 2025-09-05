Şeyda Coşkun'un yeni aşkı Beşiktaş'ın eski başkanı çıktı! Gözlerden uzakta sessiz sedasız aşk

2014 yılında Uğursay Yeğin’le evlenen Şeyda Çoşkun 2023 yılında boşanmıştı. Bir süredir aşka kapılarını kapatan Coşkun’un Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GÖNÜL DEFTERLERİNİ KAPATMIŞTI

Yaşam koçu Şeyda Coşkun, 2014 yılında evlendiği Uğursay Yeğin’den 2023’te boşanmıştı. O günden bugüne gönül defterini kapatmış, özel hayatına da dikkat etmişti.

Coşkun, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre önce adı Aslı Gümüşel ile aşk dedikodularına karışan Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili ile yeni bir ilişkiye başladı.

KIZ KARDEŞİ DE FİKRET ORMANLA AŞK YAŞAMIŞTI

Ağustos başında başlayan bu aşkın gözlerden uzakta sessiz sedasız devam ettiği öğrenildi.

Şeyda Çoşkun’un kız kardeşi Tuğba Coşkun da yine Beşiktaş’ın eski başkanlarından olan Fikret Orman ile 7 yıl aşk yaşamış ve ilişkisini geçtiğimiz mart ayında bitirmişti.

ÜNLÜ HABER SPİKERİ İLE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, haber spikeri Nazlı Çelik ile 2015 yılında Sevgililer Günü’nde Madrid’te dünyaevine girmişti. İkili 6 ay sonra boşanma kararı almış yeniden barışmışlardı. Çift 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılan ikilinin birbirinden talebi olmadı.

SERDAR BİLGİLİ KİMDİR?

Serdar Bilgili, 1963 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İş dünyasında özellikle gayrimenkul ve finans sektöründeki başarılı yatırımları ve liderlik anlayışıyla tanındı. Aynı zamanda spor alanında önemli görevler üstlenerek, Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanlığını yaparak kulübün hem sportif hem ekonomik olarak büyümesine katkı sağladı.

EĞİTİM HAYATI

Bilgili, eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Burada kazandığı uluslararası iş ve finans bilgileri, kariyerinde ilerlemesini destekledi. Üniversite yıllarında finansal piyasalara ve gayrimenkul sektörüne olan ilgisi gelişti.

KİŞİSEL KARİYERİ

Genç yaşta aile şirketlerinde iş hayatına başlayan Serdar Bilgili, ilerleyen yıllarda gayrimenkul sektörüne yöneldi. 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul projelerinde yer aldı ve Bilgili Holding’i kurdu. Holding çatısı altında konut, ticaret ve turizm alanlarında birçok projeye imza attı.

Spor alanında ise 2000-2004 yılları arasında Beşiktaş Spor Kulübü başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde kulübün finansal yapısını güçlendirdi, marka değerini artırdı ve futbol altyapısının gelişimi ile sponsorluk anlaşmalarına öncülük etti.