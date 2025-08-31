Seydikemer’de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bayır Mahallesi Karabel mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, 48 JU 969 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Adem Yaman (37), karşı yönden gelen İsmail C. (38) yönetimindeki 07 CAZ 419 plakalı tırla çarpıştı.

2-003.jpg

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yaman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1.jpg

Hastanede tedavi altına alınan Yaman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adem Yaman'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

