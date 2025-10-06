Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında 77 yaşındaki Bayram Keskin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Keskin kendisine ait arazide traktörüyle çalışma yaptığı sırada traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Talihsiz çiftçi, traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Keskin'in cenazesini hastane morguna kaldırdı. Hayatını kaybeden Bayram Keskin'in evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi.