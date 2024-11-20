Seydişehir Belediye Başkanlığı'ndan Duyurulur

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SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 10 adet Taşınmaz satılacak olup 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

2. İhale 04.12.2024 Çarşamba günü Saat:10:00’ da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

a) Satış bedeli Sözleşme yapıldıktan sonra peşin olarak yatırılacaktır.

Serkan SAĞLAM

Belediye Başkanı a.

Belediye Bşk. Yrd.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA/PARSEL

ALANI m2

TAHMİNİ BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1

MERKEZ

ARSA

497/573

1,861,70

14.700.000,00 TL

441.000,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı

MERKEZ

ARSA

1586/5

388,15

1.400.000,00 TL

42.000,00 TL

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı

MERKEZ

ARSA

1586/8

342,96

1.200.000,00 TL

36.000,00 TL

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Yenicami

MERKEZ

ARSA

1928/7

709,28

1.750.000,00 TL

53.000,00 TL

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Yenicami

MERKEZ

ARSA

1928/8

700,00

1.750.000,00 TL

53.000,00 TL

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

ARSA

443/1

619,03

450.000,00 TL

13.500,00 TL

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

ARSA

443/9

468,29

300.000,00 TL

9.000,00 TL

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

ARSA

443/10

510,39

360.000,00 TL

10.800,00 TL

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

MERKEZ

ARSA

443/11

552,48

350.000,00 TL

10.500,00 TL

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

MERKEZ

Soğuk Hava Deposundan Bulunan 10 Nolu B.Bölüm

672/1

400,00

7.500.000,00 TL

225.000,00 TL

IRMAKLI MAHALLESİNDE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

S. NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA/PARSEL

ALANI m2

TAHMİNİ BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

1

IRMAKLI

Kumyazısı

TARLA

/669

19.140,00

34.000,00 TL

3.100,00 TL

2

IRMAKLI

Kumyazısı

TARLA

/517

1.550,00

2.750,00 TL

250,00 TL

3

IRMAKLI

Karacayer

TARLA

/880

17.630,00

31.000,00 TL

2.800,00 TL

#ilangovtr BASIN NO: ILN02124480