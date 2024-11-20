Seydişehir Belediye Başkanlığı'ndan Duyurulur

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 10 adet Taşınmaz satılacak olup 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

2. İhale 04.12.2024 Çarşamba günü Saat:10:00’ da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

a) Satış bedeli Sözleşme yapıldıktan sonra peşin olarak yatırılacaktır.

Serkan SAĞLAM

Belediye Başkanı a.

Belediye Bşk. Yrd.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ ARSA 497/573 1,861,70 14.700.000,00 TL 441.000,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı MERKEZ ARSA 1586/5 388,15 1.400.000,00 TL 42.000,00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı MERKEZ ARSA 1586/8 342,96 1.200.000,00 TL 36.000,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Yenicami MERKEZ ARSA 1928/7 709,28 1.750.000,00 TL 53.000,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Yenicami MERKEZ ARSA 1928/8 700,00 1.750.000,00 TL 53.000,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 443/1 619,03 450.000,00 TL 13.500,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 443/9 468,29 300.000,00 TL 9.000,00 TL 8 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 443/10 510,39 360.000,00 TL 10.800,00 TL 9 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören MERKEZ ARSA 443/11 552,48 350.000,00 TL 10.500,00 TL 10 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ Soğuk Hava Deposundan Bulunan 10 Nolu B.Bölüm 672/1 400,00 7.500.000,00 TL 225.000,00 TL

IRMAKLI MAHALLESİNDE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR