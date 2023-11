SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 10 adet taşınmaz Satılacak 5 adet taşınmaz ise kiraya verilecektir.

2. İhale 05.12.2023 Salı günü saat 10;00 da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli:

a- Satış Bedelinin % 25 peşin kalan miktarı 3 eşit taksite kadar taksitlendirme yapılacaktır.

Bilal MERNEKLİ

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yrd.



SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ İMAR DURUMU CİNSİ ADA/PARSEL BÜRÜT ALANI m2 MUHAMMEN

BEDEL(TL) GEÇİCİ

TEMİNAT(TL)

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2 Soğuk Hava Deposunda bulunan 12 nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

672/1

397 m2 4.900.000,00 TL 147.000,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2 Soğuk Hava Deposunda bulunan 13 nolu Bağımsız Bölüm

İşyeri

672/1

403 m2 4.950.000,00 TL 148.500,00 TL

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 1 Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı

Taks:0.30 Kaks:0,60

Arsa

1850/78

626,94 m2

1.900,000,00 TL

57.000,00 TL

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı

Taks:0.30 Kaks:1,25 (Zeminde Ticaret Yapılabilir)

Arsa

1585/9

705,88 m2

2.850.000,00 TL

85.500,00 TL

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı

Taks:0.30 Kaks:1,25 (Zeminde Ticaret Yapılabilir)

Arsa

1585/10

698,64 m2

2.800.000,00 TL

84.000,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.30 Kaks:0,60 Arsa 455/9 606,81 m2 155.000,00 TL 4.650,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Tol Tarım Arazisi Tarla /52 2.025,00 m2 303.750,00 TL 9.115,00 TL 8 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0,50 Arsa 152/7 478,00 m2 360.000,00 TL 10.800,00 TL 9 KONYA SEYDİŞEHİR Kızılca Tarım Arazisi Tarla 112/20 6.318,00 m2 631.800,00 TL 18.960,00 TL 10 KONYA SEYDİŞEHİR Kozlu Ayrık Nizam 2 Kat Kaks:0,40 Arsa 115/44 419,29 m2 210.000,00 TL 6.300,00 TL





KİRAYA VERİLECEK MERKEZ MAHALLE TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.No İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ SÜRE AYLIK KİRASI GEÇİCİ TEMİNATI

1

KONYA

SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Mah. 672 ada 1 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu 4 nolu Bağımsız Bölüm (Yatırım Şartlı)

İşyeri

3 Yıl

12.000,00 TL/AY

12.960,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Mah. 672 ada 1 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu 5 nolu Bağımsız Bölüm (Yatırım Şartlı)

İşyeri

3 Yıl

11.970,00 TL/AY

12.930,00 TL

3

KONYA

SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Mah. 672 ada 1 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu 8 nolu Bağımsız Bölüm (Yatırım Şartlı)

İşyeri

3 Yıl

11.700,00 TL/AY

12.640,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Galericiler Cd.No:14/A Dükkân 20 Ay 1.000,00 TL/AY 600,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Kızılcalar Mahallesi 187 ada 34 parsel 5.415 m2 lik Tarla Tarla 3 Yıl 10.000,00 TL/Yıl 900,00 TL