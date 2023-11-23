SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 10 adet taşınmaz Satılacak 5 adet taşınmaz ise kiraya verilecektir.
2. İhale 05.12.2023 Salı günü saat 10;00 da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. Ödeme Şekli:
a- Satış Bedelinin % 25 peşin kalan miktarı 3 eşit taksite kadar taksitlendirme yapılacaktır.
Bilal MERNEKLİ
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yrd.
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ
S. NO
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|İMAR DURUMU
|CİNSİ
|ADA/PARSEL
|BÜRÜT ALANI m2
|MUHAMMEN
BEDEL(TL)
|GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
1
KONYA
SEYDİŞEHİR
Alaylar 2
|Soğuk Hava Deposunda bulunan 12 nolu Bağımsız Bölüm
İşyeri
672/1
397 m2
|4.900.000,00 TL
|147.000,00 TL
2
KONYA
SEYDİŞEHİR
Alaylar 2
|Soğuk Hava Deposunda bulunan 13 nolu Bağımsız Bölüm
İşyeri
672/1
403 m2
|4.950.000,00 TL
|148.500,00 TL
3
KONYA
SEYDİŞEHİR
Alaylar 1
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
Taks:0.30 Kaks:0,60
Arsa
1850/78
626,94 m2
1.900,000,00 TL
57.000,00 TL
4
KONYA
SEYDİŞEHİR
Ulukapı
|Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı
Taks:0.30 Kaks:1,25 (Zeminde Ticaret Yapılabilir)
Arsa
1585/9
705,88 m2
2.850.000,00 TL
85.500,00 TL
5
KONYA
SEYDİŞEHİR
Ulukapı
|Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı
Taks:0.30 Kaks:1,25 (Zeminde Ticaret Yapılabilir)
Arsa
1585/10
698,64 m2
2.800.000,00 TL
84.000,00 TL
|6
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.30 Kaks:0,60
|Arsa
|455/9
|606,81 m2
|155.000,00 TL
|4.650,00 TL
|7
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Tol
|Tarım Arazisi
|Tarla
|/52
|2.025,00 m2
|303.750,00 TL
|9.115,00 TL
|8
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gevrekli
|Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0,50
|Arsa
|152/7
|478,00 m2
|360.000,00 TL
|10.800,00 TL
|9
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Kızılca
|Tarım Arazisi
|Tarla
|112/20
|6.318,00 m2
|631.800,00 TL
|18.960,00 TL
|10
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Kozlu
|Ayrık Nizam 2 Kat Kaks:0,40
|Arsa
|115/44
|419,29 m2
|210.000,00 TL
|6.300,00 TL
KİRAYA VERİLECEK MERKEZ MAHALLE TAŞINMAZLAR LİSTESİ
|S.No
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLE
|CİNSİ
|SÜRE
|AYLIK KİRASI
|GEÇİCİ TEMİNATI
1
KONYA
SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672 ada 1 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu 4 nolu Bağımsız Bölüm (Yatırım Şartlı)
İşyeri
3 Yıl
12.000,00 TL/AY
12.960,00 TL
2
KONYA
SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672 ada 1 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu 5 nolu Bağımsız Bölüm (Yatırım Şartlı)
İşyeri
3 Yıl
11.970,00 TL/AY
12.930,00 TL
3
KONYA
SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672 ada 1 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu 8 nolu Bağımsız Bölüm (Yatırım Şartlı)
İşyeri
3 Yıl
11.700,00 TL/AY
12.640,00 TL
|4
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Galericiler Cd.No:14/A
|Dükkân
|20 Ay
|1.000,00 TL/AY
|600,00 TL
|5
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Kızılcalar Mahallesi 187 ada 34 parsel 5.415 m2 lik Tarla
|Tarla
|3 Yıl
|10.000,00 TL/Yıl
|900,00 TL
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01936529