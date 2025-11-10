Kaza, Kızılcalar Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A.P. idaresindeki 34 VCA 42 plakalı otomobil otogar girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden karşı şeride geçip kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü Z.A.P. yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.