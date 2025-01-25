Seydişehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Seydişehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyitharun Bulvarı Adliye Kavşağında meydana geldi. G.A.D. idaresindeki 06 FT 4242 plakalı hafif ticari araç ile N.G. yönetimindeki 07 L 4344 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan A.G. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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