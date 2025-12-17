Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Proje çerçevesinde öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek amacıyla söyleşi düzenlendi ve kurulan stantlardaki uygulamalarla tarım alanında farkındalık yaratılması amaçlandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 1

Fen Fakültesi Konferans Salonu'ndaki söyleşi, Prof. Dr. Bahadır Sayıncı'nın moderatörlüğünde yapıldı. Etkinlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. H. İlker Çelen ve Prof. Dr. Türkan Aktaş ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ömer Ertuğrul, öğrencilere tarım teknolojileri ve güncel gelişmeler konusunda değerli bilgiler sundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 2

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 3

Festival, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünde kurulan stantlarda uygulamalı tarımsal etkinliklerle sürdü ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 4

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 5

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 6Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Ziraat Teknolojileri festivali - Resim : 7