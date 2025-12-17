Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ
Proje çerçevesinde öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek amacıyla söyleşi düzenlendi ve kurulan stantlardaki uygulamalarla tarım alanında farkındalık yaratılması amaçlandı.
Fen Fakültesi Konferans Salonu'ndaki söyleşi, Prof. Dr. Bahadır Sayıncı'nın moderatörlüğünde yapıldı. Etkinlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. H. İlker Çelen ve Prof. Dr. Türkan Aktaş ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ömer Ertuğrul, öğrencilere tarım teknolojileri ve güncel gelişmeler konusunda değerli bilgiler sundu.
Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Festival, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünde kurulan stantlarda uygulamalı tarımsal etkinliklerle sürdü ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.