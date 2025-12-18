SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda, gerçekleştirilen programda, ÜNİDES kapsamında desteklenen projelerde yer alan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Törene, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında 140 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. Sertifika teslimiyle birlikte öğrencilerin üniversite-toplum iş birliğini güçlendiren projelerdeki katkıları ve aktif katılımları da takdir edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.