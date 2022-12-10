Şeyh Muhammed'den Faslı oyunculara tebrik

BAE Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Portekiz'e karşı oynanan maçı kazanan Fas Futbol Takımı için tüm Arapları tebrik etti.

Şeyh Muhammed; “Dünya Kupası'nda kimse Fas'tan üstün değil. Tüm Araplara selam olsun. Arap rüyası, Fas aslanları tarafından gerçekleştiriliyor” şeklinde tweet attı.