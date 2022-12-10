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Şeyh Muhammed'den Faslı oyunculara tebrik

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçla yarı finale çıkan Fas'ı, Şeyh Muhammed kutladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:18
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Şeyh Muhammed Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı tebrik etti

Şeyh Muhammed'den Faslı oyunculara tebrik
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BAE Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Portekiz'e karşı oynanan maçı kazanan Fas Futbol Takımı için tüm Arapları tebrik etti.
 
Şeyh Muhammed; “Dünya Kupası'nda kimse Fas'tan üstün değil. Tüm Araplara selam olsun. Arap rüyası, Fas aslanları tarafından gerçekleştiriliyor” şeklinde tweet attı.
 
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