Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’ne akın ettiler!

Kaynak: İHA
Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’ne akın ettiler!

Anadolu'nun manevi önderlerinden Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da bulunan külliyesi Kurban Bayramı sebebiyle farklı şehirlerden gelen vatandaşların akınına uğradı.

"Evliyalar şehri" olarak da bilinen Kastamonu'da Anadolu'nun "dört manevi direğinden biri" olarak gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliye, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor. Farklı şehirlerden tatil için Kastamonu'ya gelen vatandaşlar, külliyeyi ziyaret ediyor. Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrini ziyaret ederek dua edip, külliyedeki müzeyi gezen vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kerameti olarak gösterilen ve külliyedeki çeşmeden akan "Asa Suyu'ndan içebilmek için ise kuyruk oluşturdu.

Çevre iller, Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrini ziyaret ettikleri ve bu manevi duyguyu yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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