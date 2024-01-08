Seyhan Avşar’a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı

Halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar, geçtiğimiz cuma evine polis geldiğini söylemişti. Avşar, uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile ilgili yaptığı bir haber nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını söylemişti.

Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verilmesini isteyen savcılık, Avşar’ı mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verdi.

SEYHAN AVŞAR NE YAZMIŞTI?

Avşar, Urfi Çetinkaya'nın, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arandığı dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını yazmıştı.

Avşar konu hakkında "Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

1980 darbesinde arananlar listesinde yer alan Urfi Çetinkaya, 1989’da Silivri'de yapılan operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı.

6 ay sonra tahliye olan Çetinkaya, 2000 yılında tekrar yakalandı. 2003’te tahliye edildikten sonra tekrar tutuklandı. 2012’te yine tahliye edildi.

Daha sonra polis ekipleriden sürekli kaçtı. Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürürken İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023’te İstanbul’da yakalandı.