Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Emirhan Gürbüz'den acı haber! Ekipler 5 gündür seferber olmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da, Seyhan Baraj Gölü’ne 5 yakınıyla açılan ve tekneden suya düşerek kaybolan 25 yaşındaki Emirhan Gürbüz’ün cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı.

Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde, 28 Mayıs’ta saat 22.30 civarında, Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 yakınıyla tekneyle Seyhan Baraj Gölü’ne çıktı.

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Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni, 1 çocuk babası Gürbüz’ün, iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek için suya düştüğü ve kaybolduğu belirtildi.

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Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

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Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Her yerde aranıyor...Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Her yerde aranıyor...

İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler yönlendirildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenen teknedekiler, kıyıya çıkarıldı. Ekipler, Gürbüz’ü bulmak için arama çalışması başlattı.

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AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği arama çalışmalarının 5’inci gününde, bugün saat 06.00 civarında Emirhan Gürbüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

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Dalgıç polisler, Gürbüz’ün cansız bedenini tekneye alarak Su Altı Grup Amirliği’nin yerleşkesine götürdü.

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İncelemenin ardından Emirhan Gürbüz’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna nakledildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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