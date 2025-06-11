Seyhan Baraj Gölü’nde nefes kesen operasyon

Kaynak: DHA / İHA

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’n çevresinde biranda rahatsızlanan kadın göle düştü. Kadının göle düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Zamanla yarışan ekipler, kadını gölün içerisinden alarak kurtardılar.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Batı Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'nü izleyen Hande Y. başı dönünce göle düştü. Kadının göle düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü gemi adam ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gölde sırt üstü suyun yüzeyinde kalmayı başaran kadını bota alıp karaya çıkardı. Genç kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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