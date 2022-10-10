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  • Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen evlere son uyarı. Valilik açıklama yaptı "ya kaldırın ya da biz kaldırırız"

Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen evlere son uyarı. Valilik açıklama yaptı "ya kaldırın ya da biz kaldırırız"

Adana Valiliğinden, Seyhan Baraj Gölü'ndeki "yüzen evler"le ilgili açıklama geldi. Valilik baraj gölündeki evler 15 gün içinde kaldırılmazsa kamu gücüyle gerekenin yapılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:12
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Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen evlere son uyarı. Valilik açıklama yaptı "ya kaldırın ya da biz kaldırırız"

Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen evlere son uyarı. Valilik açıklama yaptı ''ya kaldırın ya da biz kaldırırız''
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Adana Valiliği, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların kaldırılması için sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre verildiğini duyurdu.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığının görüldüğü belirtildi.


"Yüzen evler"in kaldırılması için karar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentin tam ortasında, çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda, bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü'nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."

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