SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2023 / 00:01



BELEDİYEMİZ SORUMLULUK SINIRLARINDA BULUNAN MUHTELİF NOKTALARA TEKSTİL ATIK KUMBARALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞİ

1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 400 (dörtyüz) noktaya Tekstil Atık Kumbaralarının (TAK) yerleştirilmesi işinin 2(iki) yıllığına verilmesi.

2886 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ihaleye çıkılacaktır. İhalenin toplam muhammen bedeli 2.482.000,00 TL (İki milyon dört yüz seksen iki bin Türk Lirası)’dır.

Sıra No Malzemenin Cinsi 2 (iki) Yıllık Toplam Bedeli

(TL) 1 Tekstil Atık Kumbarası

(400 adet) 2.482.000,00 TL+KDV

İhalenin geçici teminat bedeli 744.600 TL ( Yedi yüz kırk dört bin altı yüz)’dir. İhale 02.08.2023 Çarşamba günü, saat 15.00’da Seyhan Belediye Encümenince, Encümen salonunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname, Seyhan Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye katılım için 1.000,00 TL karşılığında satın alınması zorunludur. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

a) Türkiye’de tebligat için kanuni ikametgâh adresi göstermesi,

b) Oda kayıt belgesi,

1. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

2. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Noter onaylı imza sirküleri

1. Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi vermesi

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması

d) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter onaylı vekâletnamesi ve noter onaylı imza beyannamesi

e) Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. SGK’ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. Teminatın idareye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi. İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca tüm ortaklar idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar). İhale dosyasının idareden satın alındığına dair belge vermesi. Ayrıca satın alınan ihale dokümanlarının her sayfasının kaşe ve imzalı şekilde ihale dosyasında bulunması zorunludur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış ve uygun atık kodlarını kapsayan (20 01 10, 20 01 11) Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesisi belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunmak zorunludur. İsteklilerin ortak girişim olması halinde (h,j k bentleri hariç) her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır. h,j,k bentlerinde istenen belgeleri ortaklardan birinin vermesi yeterlidir.

İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 02.08.2023 günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

9. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Posta/kargo ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11. TAK’lar idaremizce belirlenen lokasyonlara yerleştirilecektir.

12. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

