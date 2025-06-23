Seyhan Nehri’nde ip cambazları nefes kesti! Gençlerin tehlikeli oyunu: Kameralar her şeyi kaydetti

Yurt genelinde olduğu gibi Adana’da da sıcaklık ve nem her geçen gün artıyor. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde, gençler tehlikeye aldırmadan Seyhan Nehri’ne giriyor.

Seyhan ilçesindeki Gençlik Köprüsü’nün halatlarına tırmanan gençlerin riskli hareketleri dikkat çekiyor.

Tehlikeyi umursamayan gençler, bir süre halatlarda asılı kaldıktan sonra nehrin serin sularına atlıyor.

İki cambaz bir ipte oynamaz atasözünün anlamı nedir?

Halatlara tırmanıp nehre atladıkları bu tehlikeli anlar, kameralar tarafından da görüntülendi.

Sürücünün tehlikeli oyunu!