Seyhan Nehri’nde ip cambazları nefes kesti! Gençlerin tehlikeli oyunu: Kameralar her şeyi kaydetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da aşırı sıcaklar nedeniyle gençler, serinlemek için Seyhan Nehri’ndeki Gençlik Köprüsü’nün halatlarına tırmanıp ip cambazı gibi yürüdükten sonra kendilerini serin sulara bıraktılar. Tehlikeli anlar kameraya kaydedildi

Yurt genelinde olduğu gibi Adana’da da sıcaklık ve nem her geçen gün artıyor. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde, gençler tehlikeye aldırmadan Seyhan Nehri’ne giriyor.

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Seyhan ilçesindeki Gençlik Köprüsü’nün halatlarına tırmanan gençlerin riskli hareketleri dikkat çekiyor.

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Tehlikeyi umursamayan gençler, bir süre halatlarda asılı kaldıktan sonra nehrin serin sularına atlıyor.

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Halatlara tırmanıp nehre atladıkları bu tehlikeli anlar, kameralar tarafından da görüntülendi.

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