Şeyhler hazine bulmak için 8 yaşındaki çocuğu katletti

Mısır’ın Asyıt kentinde korkunç bir cinayetin işlendiği ortaya çıktı. Yaklaşık 4 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bir tarlada bulundu. Küçük çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ellerinin bileklerinin kesilmesiyle kan kaybından ölen küçük çocuğun hazine arayan sahte şeyhlerin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Korkunç cinayetle ilgili Muhammed’in akrabası olan üç erkek kardeş gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Şüphelilerden ikisi, yasa dışı bir kazıda antik Mısır hazinelerine ulaşmak isteyen bir maden arayıcısına çocuğun ellerini satmak için cinayeti işlediklerini itiraf ettiler” ifadeleri yer aldı.

HAZİNE BULMAK İÇİN KÜÇÜK ÇOCUĞU KATLETTİLER

Hazine bulduğunu söyleyen maden kazıcısına katılan iki şüpheli, çağırdıkları şeyhin isteği üzerine, küçük bir çocuğun kanını akıtmak zorunda kaldıklarını iddia etti.

Şüpheliler Muhammed’i, babasının evinin önünde oynarken ağzını tıkayarak kaçırdı. Ritüeli tamamlayan iki şüpheli, daha sonra çocuğun cesedini parçalayarak tarlaya attı.

SAHTE ŞEYHLERE İNANIP KURBAN ARIYORLAR

Mısır’da antik hazine bulmak isteyen kişiler, ‘bir hayat feda etmeli’ inanışı nedeniyle birçok cinayet işleniyor.

Şeyh olduğunu iddia eden bu insanlar, antik mezarın koruyucusu olan ruhu çağırdıklarını iddia ediyorlar. Bunun karşılığında yüklü miktarda para ve kan feda edilmesini istiyorlar. Çoğu zaman bu bir hayvanın kanı oluyor ancak bazı “şeyhler” insan kanının, hatta “çocuk” kanının gerektiğini iddia ediyor.

Mısır’da geçtiğimiz yıllarda da benzer cinayetler işlendi.

Eylül 2021’de Yukarı Mısır’daki bir köyde genç bir adamın öldürüldüğü ve uzuvlarının kesildiğine dair haberler yer aldı. Genç adamın amcası, yengesi ve kuzenleri cinayeti işlediklerini itiraf etti ve gencin cansız bedenini, antik mezarlardan birinin açılması için bir ruha kurban ettiklerini söyledi.