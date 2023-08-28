Seyir balkonu çöktü iki kişi yaralandı

2016 Yılında Başlatılan Banaz Çayı projesi 2017 Yılında değiştirildi 7 yıl bitirilemedi betonlar çatladı sonradan eklenen balkonlar dün çöktü.

Seyir balkonu çöktü iki kişi yaralandı

HÜSEYİN DEMİR - UŞAK / YENİÇAĞ

Uşak'ta Banaz Çayı'nın kenarında bulunan seyir balkonlarından birinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nden geçen çayın kenarında bulunan seyir balkonlarından biri çöktü. Çökme sonucu balkonda bulunan N.A. (40) ve Ş.A. (44) isimli çift beton zemine düşerek yaralandı." Bu konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti ilçe başkanı Enver Aras "Bu facia göz göre göre geliyorum dedi yetkilileri defalarca ikazımıza rağmen gereken önlemler alınmadı simdi Tüm seyir teraslarına şerit ile kapatıldı balkonların demir bağlantısı yok hepsinin yıkılması gerekir bu konuyla alakalı kimlerin ihmali ve imzası varsa hepsi yargı önünde hesap vermeli " dedi.

İslâm Mahallesi muhtarı Bayram Durhan " Seyir balkonları inşaatı yapılırken birçok kez demir bağlantısı yok bu balkonlar böyle olmaz diye uyardım kimseye anlatamadım müteahhit kendi bildiği gibi yaptı. Demir bağlantısı olmayan balkon iki kişinin ağırlığı ile çöktü." dedi.

Banaz Doğa Dostu Kırkaltılılar Derneği Başkanı Hail Sarıgöz "2016 yıllarda başlatılan proje 2017 Yılında değiştirildi kum kalitesiz demir yok kadar az eksik yapı ile plan tamamen değiştirildikten sonra 7 yıl bitirilemedi betonlar çatladı kendi ağırlığını taşıyamaz hale geldi yapılan balkanlar tamamen kalitesiz insan hayatı hiçe sayılmıştır 2019 da bu balkonlar tehlikeli ya iptal edin yada alttan direk ile destekleyin diye bizzat belediyeye bildirdim ve sosyal medyamda paylaştım konuyu kapatmamı istediler bugün ise gördük yine ben haklı çıktım. Bu gidişe dur diyecek devletimizde hiç mi bir yetkili yok insan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

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