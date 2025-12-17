Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı’nda gerçekleşti.

Yılmaz K. yönetimindeki 55 AKH 810 plakalı araç, hareket halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Tehlikeyi fark eden sürücü hemen aracı kenara çekip dışarı çıktı ve çevreden yardım istedi. Kısa sürede tamamen alev alan otomobil, demir yığınına dönüştü.

İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülürken, polis detaylı inceleme başlattı.

