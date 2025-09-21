Seyir halinde dumanlar çıktı! Otomobil küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangın, saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf D. (35) yönetimindeki 06 DFV 291 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Ancak alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

