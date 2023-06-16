Seyir halindeki araç alev alev yandı

Antalya’da seyir halindeyken birden alev alan otomobil korku dolu anlara neden oldu.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İHA
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Akseki - Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sağlam idaresindeki 07 K 0070 plakalı hususi otomobil Akseki yönünden Seydişehir yönüne seyir halindeyken yanmaya başladı.

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Motor bölümünden alevlerin yükselmesi üzerine sürücü M.S araçtan inerek durumu 112 acil durum merkezine haber verdi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki birimine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yanan araca müdahale etti.

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Yangında yaralanan olmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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