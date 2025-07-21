Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Bursa'da seyir halindeki araç motor kısmından arıza yapınca alev topuna döndü.

Bursa'da seyir halindeki araç motor kısmından arıza yapınca alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil motor kısmından arıza yapınca, kaput kısmından dumanlar yükseldi. Yoğun dumanı fark eden, sürücü aracını hemen sağ şeride çekip söndürmeye çalıştı. Sürücünün bu müdahalesi yetersiz kalınca, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevleri söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

aw501248-01.jpg

aw501248-02.jpg

aw501248-03.jpg

Son Haberler
"Yarı zamanlı çalışma memnuniyeti: Ayrımcılık tepkisi"
"Yarı zamanlı çalışma memnuniyeti: Ayrımcılık tepkisi"
Dev siber saldırı ortalığı birbirine kattı: Dev şirketler ve kamu kurumları hedefte
Dev siber saldırı ortalığı birbirine kattı: Dev şirketler ve kamu kurumları hedefte
DEM’lenme de övgüler dağı aştı!
DEM’lenme de övgüler dağı aştı!
Okan Buruk'tan şok açıklama! "Sürpriz isimler gidecek"
Okan Buruk'tan şok açıklama! "Sürpriz isimler gidecek"
CHP’li Ali Abbas Ertürk: Akmezar Cemevi Alevi canlara hayırlı olsun
CHP’li Ali Abbas Ertürk: Akmezar Cemevi Alevi canlara hayırlı olsun