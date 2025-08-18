Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de hareket halindeki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Vaka, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerinde Irmak köyü civarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. (46) yönetimindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı kapladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma birimleri sevk edildi.

Yangında sürücü M.Ç. ile yanında bulunan K.Ç. (52) yaralandı.

Vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil ise kül oldu.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

