Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Kahta-Diyarbakır karayolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 55 AHD 937 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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