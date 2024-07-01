Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Gülbahar Mahallesi'nde Yenişehir Caddesi üzerinde ilerleyen 53 HN 915 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında, sabah erken saatler yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü hemen aracı kenara çekip dışarı atladı. Kısa sürede alevler tüm aracı kapladı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilerek kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, aracın yol kenarında alev topuna dönüşmesi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar görüldü.

Yangın sonucunda hafif ticari araç tamamen kullanılamaz hale geldi.