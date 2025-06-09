Seyir halindeki araç alevlerin arasında kaldı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Çorlu ilçesi arasında seyir halinde olan araç, bir anda alev aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Çorlu ilçesi arasında seyir halinde olan araç, bir anda alev aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan 59 AHZ 355 plakalı bir araç, henüz öğrenilemeyen bir sebeple alev aldı. Araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek hemen araçtakilerle birlikte tahliye oldu. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine yakın bir su tankeri ile çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangın sona erdi. Araçta ciddi maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı ifade edilirken, başlatılan inceleme sürüyor.

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