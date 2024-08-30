Seyir halindeki araç yandı

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde trafikte seyir halde ilerleyen 22 HZ 356 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören araç sahibi aracını yolun sağında durdurup durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da mücadeleler sonuç vermedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar meydana geldi.