Seyir halindeki araç yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç yandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde aracıyla gitmekte olan sürücü alevleri fark etti. Solun sağında aracını durduran şoför durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar alevlere yangın toplarıyla müdahale etti. Araç kullanılmaz hale geldi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde trafikte seyir halde ilerleyen 22 HZ 356 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören araç sahibi aracını yolun sağında durdurup durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da mücadeleler sonuç vermedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar meydana geldi.

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