Seyir halindeki araç yolun ortasında alev alev yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç yolun ortasında alev alev yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Yanan araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Akseki'den Manavgat yönüne seyreden Dursun Yılmaz'ın kullandığı 07 CPM 87 plakalı hafif ticari araç, yol kontrol merkezini geçtikten sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Aracı sağ şeride çeken sürücü Yılmaz'ın kaputu açmasıyla araç bir anda alev aldı. Yılmaz'ın yardımına yolun karşısındaki akaryakıt istasyonu ve lokanta çalışanları koştu.

Vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı müdahale sonucu yangın söndürülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip soğutma çalışması yaptı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Yaşananları anlatan sürücü Dursun Yılmaz, "Kontrol noktasından geçtikten sonra araçtan duman çıkmaya başladı. Yolun kenarında durup kaputu açınca yanmaya başladı. Yardım istedim, yardımıma gelip söndürdüler. Allah razı olsun. Bunu yaşamak da varmış" dedi.

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