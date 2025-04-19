Seyir halindeki araca pompalı tüfekli saldırı düzenlendi

Bursa İnegöl'de hafif ticari aracıyla seyir halindeki aracıyla yolda ilerleyen Serkan Y. pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Saat 22.00 sıralarında Ortaköy’den İnegöl istikametine seyir halinde olan Serkan Y. yönetimindeki hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki şüpheli ya da şüpheliler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı.

Aracın ön ve arka camlarından içeri giren saçmalar, sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Saldırının ardından motosikletli şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Diğer sürücüler tarafından durumun farkedilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan 38 yaşındaki Serkan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.