Seyir halindeki araca pompalı tüfekli saldırı düzenlendi

Kaynak: DHA
Seyir halindeki araca pompalı tüfekli saldırı düzenlendi

Bursa'da Serkan Y. kontolündeki hafif ticari araca seyir halindeyken pompalı tüfekli saldırı düzenlendi.

Bursa İnegöl'de hafif ticari aracıyla seyir halindeki aracıyla yolda ilerleyen Serkan Y. pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Saat 22.00 sıralarında Ortaköy’den İnegöl istikametine seyir halinde olan Serkan Y. yönetimindeki hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki şüpheli ya da şüpheliler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı.

kaza.jpg

Aracın ön ve arka camlarından içeri giren saçmalar, sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Saldırının ardından motosikletli şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Diğer sürücüler tarafından durumun farkedilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan 38 yaşındaki Serkan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı
Seyir halindeki araca pompalı tüfekli saldırı düzenlendi
Seyir halindeki araca pompalı tüfekli saldırı düzenlendi
Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi
Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi
HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti
Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti