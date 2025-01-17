Seyir halindeki araçta bayılan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araçta bayılan şahıs hayatını kaybetti

Sivas'ta seyir halindeki otomobilde baygınlık geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sivas Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde arkadaşı S.A'yı arayan Mehmet Karacaoğlu, alkollü olduğunu belirterek, aracını kullanması için yardım istedi. S.A. aracı kullandığı sırada Mehmet Karacaoğlu baygınlık geçirdi. S.A., hemen aracı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Karacaoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karacaoğlu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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