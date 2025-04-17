Seyir halindeki beton mikseri alev aldı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki beton mikseri alev aldı

Malatya'da seyir halindeyken alev alan beton mikseri itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'da seyir halindeyken alev alan beton mikseri itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 44 FB 364 plakalı beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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