Seyir halindeki cip alev topuna döndü: İtfaiye teyakkuza geçti!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, hareket halindeki bir cip aniden alev aldı. Hızlı müdahaleyle söndürülen yangın, yol trafiğini kısa süre aksattı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda yaşanan olayda, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen cip, belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlenmeye başladı.

Sürücü, paniğe kapılmadan aracı kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Yetkililer, yangının kökenini aydınlatmak üzere teknik inceleme başlattı.

