Seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var

Elazığ'da, kavşakta çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. H.Ş.S. yönetimindeki 23 BZ 008 plakalı otomobil, E.C.'nin kullandığı 12 TOG 023 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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