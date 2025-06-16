Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Kaynak: DHA
Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Bursa’da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi rampasında meydana geldi. Seyir halindeki Cevdet M. yönetimindeki 42 FJK 59 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Cevdet M., aracını yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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