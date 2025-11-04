YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki genç sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Taşpazar Mahallesi 846 nolu sokak üzerinde yaşandı. 68 AFP … plakalı motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Harun G. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak yola düşerken genç sürücü metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yol üzerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen Harun G.’nin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin net bilginin ise henüz öğrenilemediği kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğine dair geniş çaplı inceleme başlattı. Sokak üzerindeki güvenlik kameralarının da incelenerek kazanın oluş anının netleştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, motosiklet sürücülerinin özellikle şehir içi trafikte hız, takip mesafesi ve ani manevralara karşı daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparken, kazanın kesin sebebi soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.