Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Delice ilçesi Kırıkkale-Çorum karayolu Hacıobası köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den İzmir'e yolcu taşıyan, M.U. idaresindeki 35 BLH 292 plakalı yolcu otobüsünün egzoz kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören sürücü otobüsü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

3 personel ve 14 yolcunun bulunduğu otobüste can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.