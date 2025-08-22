Seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

Alınan bilgilere göre Hatay-İstanbul seferini gerçekleştiren 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kızılcahamam ilçesi Yakakaya bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Sürücü, yangını fark ederek otobüsü güvenlik şeridine çekti.

Otobüste bulunan 36 yolcu, alevlerin başlamasından sonra tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık birimleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yolcular başka bir otobüsle seyahate devam ederken, yanan otobüs ise kullanılmaz hale geldi.