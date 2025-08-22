Seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılmaz duruma geldi.

Alınan bilgilere göre Hatay-İstanbul seferini gerçekleştiren 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kızılcahamam ilçesi Yakakaya bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Sürücü, yangını fark ederek otobüsü güvenlik şeridine çekti.

Otobüste bulunan 36 yolcu, alevlerin başlamasından sonra tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık birimleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yolcular başka bir otobüsle seyahate devam ederken, yanan otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Son Haberler
Seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı
Seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı
Vantilatör kalp krizini tetiklenebiliyor
Vantilatör kalp krizini tetiklenebiliyor
Kars’ta şap hastalığı geçti, hayvanlar yeniden meralara döndü
Kars’ta şap hastalığı geçti, hayvanlar yeniden meralara döndü
İkisi kardeş üç kadın evlerinde ölü bulundu
İkisi kardeş üç kadın evlerinde ölü bulundu
Kampüste silahlı saldırgan alarmı
Kampüste silahlı saldırgan alarmı