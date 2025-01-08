Seyir halindeki otobüs şarampole devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki otobüs şarampole devrildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkartılıp tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DC 8228 plakalı otomobil, ismi öğenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlı ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki otobüs şarampole devrildi

Seyir halindeki otobüs şarampole devrildi

Son Haberler
Osmaniye’de bina 7 saniyede yerle bir oldu
Osmaniye’de bina 7 saniyede yerle bir oldu
Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı
Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı
Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain’in tabloları kamu malı oldu
Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain’in tabloları kamu malı oldu
Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı
Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı