Seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yolcular canını zor kurtardı

Antalya'dan 22 yolcuyla Mersin istikametine yola çıkan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durduran şoför, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma Mersin-Antalya yolunu kısmen trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)